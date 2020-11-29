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  3. Karaman'da kafasını kek makinesine kaptıran işçi feci şekilde can verdi

Karaman'da kafasını kek makinesine kaptıran işçi feci şekilde can verdi

Karaman'da çalıştığı bisküvi fabrikasında başını kek makinesine kaptıran işçi feci şekilde can verdi. Akıllara durgunluk veren olay sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

Karaman'da kafasını kek makinesine kaptıran işçi feci şekilde can verdi

Karaman'da dehşet verici bir olay yaşandı. Bisküvi fabrikasında çalışan 32 yaşındaki Mesut Kara'nın başı, henüz bilinmeyen bir nedenle kek makinesine sıkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. 

ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Mesut Kara, çalışmakta olan kek makinesine kafasını kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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