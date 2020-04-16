Karaman’da kalbinden bıçaklanan bir genç ağır yaralandı

Karaman'da iki grup arasında yaşanan kavgada kalbinden bıçaklanan bir genç ağır yaralandı.

Olay, gece saat 23.15 sıralarında Siyahser Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, Y.T. (21) isimli genç kalp bölgesine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı genç, özel araçla götürüldüğü Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı cadde üzerinde inceleme yaptı. Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen iki kişiyi kısa sürede tespit ederek gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA