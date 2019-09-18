Karaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Larende Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 70 ET 370 plakalı kamyon ile Adnan Ö. idaresindeki 70 AF 664 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Abdullah Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA