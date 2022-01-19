Karaman'da kan donduran olay! Av tüfeğini eline aldı, arkadaşını cinsel organından vurdu!

Olay, Karaman'ın Abbas Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında yaşanan dehşet verici olayda, Ahmet B., A.D.'nin mahallesine giderek, arkadaşına dışarı çıkmasını söyledi. Her şeyden habersiz olan A.D., arkadaşının teklifini kabul ederek dışarı çıkmak için apartman girişinin önüne geldiğinde, binanın kapısını açtığı sırada cinsel organından vuruldu.

AMELİYATA ALINDI

Arkadaşı tarafından cinsel organından vurulan A.D., kanlar içinde yere yığıldı. Taksici olduğu öğrenilen Ahmet B. ise ticari aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Mahalleli, yankılanan silah sesleri üzerine polise durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.D., ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.