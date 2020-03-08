Karaman’da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Karaman'da, iki gündür kendisinden haber alınamayan Hikmet Çetin için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesine bağlı Yukarıçağlar köyünde ikamet eden 41 yaşındaki Hikmet Çetin, Cuma günü akşam saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Çetin'in eve dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri köylülerle birlikte şahsın gitmiş olabileceği düşünülen köyün Kale mevkiindeki dağlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgenin dağlık ve dik yamaçlardan oluşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında drone ile iz takip köpeği de kullanıldı. Gece saat 23.00'a kadar devam eden arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler ilçe merkezine dönerken, çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA