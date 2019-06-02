Karaman’da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Karaman'da bir otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Bucakışla karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bucakışla köyünden Karaman istikametine seyretmekte olan Halil Tekin (68) yönetimindeki 70 DU 990 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilden fırlayan Hayriye Gümüş (80) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta bulunan Ömer Adalı (4), Ayşe Tekin (60), Emine Adalı ve Fadime Gümüş (40) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA