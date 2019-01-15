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Karaman’da otomobilde tüfek ve tabanca ele geçirildi

Karaman'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı bir otomobilde ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Karaman’da otomobilde tüfek ve tabanca ele geçirildi

Karaman'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı bir otomobilde ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yollarbaşı Köyü Baraj mevkisinde şüphe üzerine 42 plakalı bir otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada ruhsatsız olduğu belirlenen 3 adet tüfek ile 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Araçta bulunan E.U., S.E. ve E.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

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