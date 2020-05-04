Karaman’da traktör kazası: 1 ölü

Karaman'da bir kişi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Tavşanlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kerim Şanver (68), 70 EF 324 plakalı traktörle tarlasını sürmeye gitti. Şanver, tarlayı sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Vatandaşların yardım istemesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Şanver'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA