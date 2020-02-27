Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda M.R.Ö'yü gözaltına aldı.



Zanlının otomobilinde yapılan aramada, bir miktar eroin, bıçak ve reçeteye tabi 3 hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Kaynak: AA