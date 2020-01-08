Karaman’ın Ermenek ilçesinde eğitime kar engeli

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçede gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi bulurken, yaşamı da olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okulların bugün tatil edilmesine karar verdi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personelde idari izinli sayılacak.

Kaynak: İHA