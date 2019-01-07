Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde eğitime kar engeli
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
İlçede gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi bulurken, yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlık, okulların bugün geçerli olmak üzere tatil edilmesine karar verdi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.