Karamollaoğlu: Bugün içinde bulunduğumuz şartlar 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat'tan daha ağır

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümete karşı tavır sergileyenlerin alaşağı edildiğini söyleyerek, "Bugün içinde bulunduğumuz şartlar 12 Mart'tan, 12 Eylül'den, 28 Şubat'tan daha ağır. Kim ki herhangi bir makamda bulunup, hükümete karşı bir tavır sergiliyorsa, önemli bir mevkideyse hemen alaşağı ediliyor. Bahane de kolaylaştı FETÖ'cü de al içeriye" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sakarya'da bir otelde düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtımına katıldı. Salonu dolduran partililer Karamollaoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Hükümeti eleştiren Karamollaoğlu, "Benimle değilsen, beni desteklemiyorsan, bana oy vermiyorsan sen hainsin, sen teröristsin diyor. Arkasından da ben bunu sadece yöneticilere söyledim, vatandaşa söylemedim diyor. Sen sana oy vermeyenlere bu tabirleri kullandın. Hem itham edeceksin hem kucaklaşacaksın. Olmaz, yapamazsın bundan vazgeçmen icap eder. O yüzden bir numaralı mesele, biz hem belediyelerde hem genel yönetimde bunu prensip edindik. Allah nasip eder de belediye başkanlarımız makamlarına oturdukları zaman kesinlikle kendisine oy veren ve vermeyen arasında hizmette bir farklılık gözetmeyecek. Hiçbir zaman yanlışa tevessül etmeyecekler. Hiçbir zaman ehil olmayan bir insanı bu bizdendir diye belli makama getirtip oturtmayacaklar. İş ehline verilecek" dedi.

'12 MART'TAN, 12 EYLÜL'DEN 28 ŞUBAT'TAN DAHA AĞIR'

Karamollaoğlu makamlarda bulunanların hükümeti karşı tavır sergilemesi durumunda alaşağı edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün içinde bulunduğumuz şartlar 12 Mart'tan, 12 Eylül'den, 28 Şubat'tan daha ağır. Ama ağalar üstte oturdukları, kendileri böyle bir şeyle muhatap olmadıkları için yakınları da dahil bunun hiç farkında değiller. Biz demiyoruz artık başkaları diyor. 12 Mart'ı yaşadık, 12 Eylül'ü yaşadık, ihtilal dönemini yaşadık, 28 Şubat'ı yaşadık ama insanlar bu kadar baskı ve tehdidin altında şiddete maruz kalmamışlardı. Kim ki herhangi bir makamda bulunup, hükümete karşı bir tavır sergiliyorsa, önemli bir mevkideyse hemen alaşağı ediliyor. Bahane de kolaylaştı FETÖ'cü de al içeriye. Devlet böyle yönetilir mi Allah aşkına" diye konuştu.

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin belediye başkan adaylarını tek tek kürsüye çağırarak tanıttı.

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DHA