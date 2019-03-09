Karamollaoğlu: Mahalli seçimler genel seçimler gibi değil, iktidar değişmeyecek

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok geniş kesimlerden ülkenin bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu kanaatini açıkça ifade edenler olduğunu belirterek, "Mahalli seçimler genel seçimler gibi değil, iktidar değişmeyecek. Ancak bugüne kadar iktidarda bulunan parti ülkemizin sorunlarını ne yazık ki çözemedi, tam tersine büyüttü. Artık insanlar nefes alamaz hale geldi" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki törende, seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğu, ama genellikle Roma filmlerinde görülen gladyatörlerin yaptığı savaş gibi düşmanların, hasımların birbirine karşı mücadelesi olmadığını söyledi.

'RAKİPLER DÜŞMAN DEĞİLDİR'

Karamollaoğlu, "Biz rakipleriz. Rakipler düşman değildir, olsa olsa dosttur. Seçimi kazanamayan, galip geleni tebrik eder. Çünkü milletin iradesine saygı vardır, saygının gereği budur. Bu seçimlere giderken en çok üzüldüğüm ve birçok insanın da üzüntü duyduğu hususu dile getirmeden edemeyeceğim. Maalesef iktidar partisi bu seçimlere giderken kamplaştırmayı, kutuplaştırmayı kendi iktidarı için olmazsa olmaz bir şart gibi görüyor. Sürekli olarak ülkemizi kutuplaştırmaya iteliyor" dedi.

'BİR İTTİFAKTA YER ALMADIK'

Birbirini rencide etmeme ve dostluk çağrılarında da bulunan Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak bu kez bir ittifakta yer almadıklarını söyleyerek, "Yer almadığımızı da çok net kesin olarak söyledik. Yer almamamız bir husumetten kaynaklanmıyor. Bu seçimleri yine biz ülkemizde bir kamplaşmaya vesile olmasın düşüncesiyle böyle bir kampın içinde yer almadık. Aynı zamanda alanlara karşı da bir husumetimiz yok. İnsanlar elbette bir araya gelebilir, ittifaklar kurabilirler ve bu ittifaklar sayesinde vatandaşımızdan daha fazla oy da isteyebilirler. Ama bizim tercihimiz kendi başımıza girmek yönünde oldu" diye konuştu.

'İNSANLAR NEFES ALAMAZ HALE GELDİ'

Bu seçimlere giderken milletin teveccühünü gördüklerine inandıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Çok geniş kesimlerden bu sefer ülkemizin bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu kanaatini açıkça ifade edenler var. Sebep ne, Mahalli seçimler genel seçimler gibi değil, iktidar değişmeyecek. Ancak bugüne kadar iktidarda bulunan parti ülkemizin sorunlarını ne yazık ki çözemedi, tam tersine büyüttü. Artık insanlar nefes alamaz hale geldi. Adaletten, ekonomide güçlenmeden, adil paylaşımdan, dış politikada dik duruş, eğitimin düzelmesinden bahsedilirken bunların her biri şu anda çelişkiler yumağı haline gelmiş durumda" dedi.

'İKTİDARIN ATTIĞI MÜSPET ADIMLAR DA VAR'

İktidarın attığı müspet adımlar olduğunu, birtakım problemlerin çözüldüğü ve bundan memnuniyet duyduklarını ve iktidara müteşekkir olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, bunlara örnek başörtüsü sorununun çözümü ve yasakların kalkması, imam hatip okulları ve meslek liseleri, duble yollar, köprüler, tüp geçitler, hızlı tren, neredeyse Türkiye'nin bütün illerine inşa edilen havaalanları gibi örnekler verdi. Karamollaoğlu, "Birtakım gelişmeler meydana geldi ama bu ülkemizi yaşanabilir bir ülke haline getirmeye yetti mi dersek, evet deme imkanına sahip değil ne yazık ki" diye konuştu.

'BÜTÜN BÖLGELERDE SEÇİME GİREN TEK PARTİ SAADET PARTİSİ'

Karamollaoğlu, "Biz ittifakın içinde değiliz, ittifaklara da karşı değiliz. Bizi şimdi tutup da bir ittifakın içindeymiş gibi göstermekten ne umuyorlar bunu anlamak mümkün değil. Elbette anlıyoruz ama böyle bir ifadenin kullanılması haksızlık, yanlışlık. Türkiye'de bütün seçim bölgelerinde seçime giden tek parti Saadet Partisi. Bu bizim bir ittifakın içinde olmadığımızın açık bir göstergesi. İktidar partisi bütün seçim bölgelerinde seçime girebiliyor mu, girmiyor" dedi.

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DHA