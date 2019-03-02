Karamollaoğlu: Seçimlerde patlama yapacağız 

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde patlama yapacaklarını belirterek, "Halkımızın büyük bir kısmının teveccühü bizden yana olacak" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Karamollaoğlu, yerel seçimleri değerlendirerek, Türkiye'de ekonomi politikalarını eleştirdi ve eğitim sisteminin de kötü olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm seçim bölgelerinde aday çıkaran tek parti olduklarını belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Biz eğer tutarlı bir politika yürüteceksek iki yolu ihmal edemeyiz. Birincisi, ekonomide, sanayide, teknolojide, üretimde kendimize yeterli hale geleceğiz, dışarıya ihtiyaç duymayacağız. İki, bizi tehdit edenlerle değil bizim gibi tehdit altında bulunan komşularımızla, Müslüman ülkeler, sömürülen ülkelerle bir araya geleceğiz."

SP lideri Karamollaoğlu, Türkiye'de geçmişte farklı kanaatlere ve fikirlere sahip olan insanların kendi söylemlerini benimsedikleri zaman bundan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, "Herkesi kucaklayacağız ve bu ülkenin derdine derman olacak noktaya hep beraber geleceğiz. İnşallah o gün bayram günü olacak. Yapacaklarımızı sokak sokak, kahvehane kahvehane anlatacağız ve mutlaka insanlara dokunacağız. Nüfusun yarısı hanımlardan oluşuyor, hanım kardeşlerimiz her eve girecek, her gönüle dokunacaklar. Herkese davamızın ne olduğunu, ülkemizin huzura, barışa kavuşmasını ancak bu yolla olacağını anlatacaklar. Zor bir iş, yeri gelecek tersleyecekler, hakaret edecekler. Biz bu seçimlerde inşallah bir patlama yapacağız. Halkımızın büyük bir kısmının teveccühü bizden yana olacak" diye konuştu.

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DHA