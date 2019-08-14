Karamürsel polis uygulama noktasında bayramlaşma

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdür yardımcıları Kaan Yıkılmaz ve Mustafa Faruk Keskin, Karamürsel'deki uygulama noktasında görev yapan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyarette konuşan Yıkılmaz, Emniyet Müdürlüğünün, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için 24 saat görev başında olacak şekilde il genelinde trafik ve güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldığını söyledi.

Ziyarette, Karamürsel Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Erman Gözen, Karamürsel Emniyet Derneği Başkanı Murat Sağır da yer aldı.



Kaynak: AA