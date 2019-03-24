Karamürsel Yelken Kulübü Derneği Genel Kurulu

KOCAELİ (AA) - Karamürsel Yelken Kulübü Spor Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda Özen Aydoğan, başkan seçildi.



Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki kongrede, mevcut başkan Naci Toksoy aday olmazken, divan başkanlığına Namık Karadağ seçildi.

Özen Aydoğan tek aday olarak girdiği seçimde, 125 üyeden 27'sinin oyunu alarak başkan seçildi.



Kongre sonrası konuşan Aydoğan, 14 yıl önce ilçenin ilk yelken kulübünün kurulduğunu, belediyenin desteğiyle yeni tesislerin de ilçeye kazandırıldığını söyledi.



Yelken kulübü sporcularının başarılı sonular elde ettiğini belirten Aydoğan, "Hedefimiz, Karamürsel'in su sporlarıyla adını duyuran bir ilçe olmasına katkı sunmaktır. Daha fazla gencimizin deniz ve yelken sporuyla tanışmasını sağlamak istiyoruz. Bir diğer hedefimiz de Karamürsel’den Yelken Milli Takımı'na sporcu göndermek olacaktır." diye konuştu.

Başkanlığa Özen Aydoğan'in seçildiği Yelken Kulübü Spor Derneği'nin yönetim kurulu Gökhan Bozkurt, Kayhan Serbest, Okan İnanç, Özkan Kan, Reşat Kaya, Ufuk Topaloğlu'dan oluştu.

Denetim Kurulu üyeliğine ise Asil, Namık Karadağ, Emre Çetintürk, Yavuz Aksoy, Disiplin Kurulu üyeliğine de Asil, Nurettin Gürses, Osman Uğurlu, Nurettin Hamurcu seçildi.



Kaynak: AA