Karamürsel Ziraat Odası'nda Birinci, güven tazeledi

KOCAELİ (AA) - Karamürsel Ziraat Odası başkanlığına yeniden Memduh Birinci seçildi.

Karamürsel Ziraat Odası 5. Olağan Kongresi, Karamürsel Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek adayın olduğu kongrede, mevcut başkan Memduh Birinci 27 delegenin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Kongreye, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü ile üyeler katıldı.

Birinci, yaptığı konuşmada, 15 yıldır sürdürdüğü bu görevde çiftçinin ve Karamürsel'in faydasına olan her konuda üzerlerine düşen görevi yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.



Yeni dönemde eğitimlere ağırlık vereceklerini belirten Birinci, "Üreticiyle tüketiciyi birbirleriyle buluşturma projesi konusunda çalışmalarımız var. Budama kursunu yeni bitirdik. Küçükbaş hayvan eğitimi için de Halk Eğitim Müdürlüğüyle hazırlık yapıyoruz. Merkezi bir köyde bu eğitimi yapacağız. Katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte fuarlara katılımımız olacak. Ayrıca her ay delegelere yönelik bilgilendirme toplantıları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Birinci'nin yönetim kurulunda, Hasan Aslan, Fahrettin Kahya, Ali Kul ve Abdurrahman Sönmez bulunuyor.



Kaynak: AA