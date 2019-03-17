Karamürsel'de "Birlik ve Kardeşlik Gecesi"

KOCAELİ (AA) - Karamürsel Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Birlik ve Kardeşlik Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Karamürsel Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Artvin kültürünü ve kültürel mirasını yaşatmaya çalışan derneğe teşekkür etti.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da ilçenin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, etkinliklerinde derneğin yanında olacaklarını kaydetti.

Karamürsel Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Hayrettin Karacaer ise dernek olarak kısa zamanda birçok faaliyet yaptıklarını ifade ederek, Karamürsel’de Artvin'in geleneklerini ve kültür mirasını yaşatmaya çalıştıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından etkinlikte Artvin yöresi halk oyunları gösterisi yapıldı, yöresel oyunlar oynandı.



Kaynak: AA