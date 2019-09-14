Karamürsel'de boş binada yangın KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kamürsel ilçesinde boş binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Kızderbent Mahallesi'nde Hasan Şentürk'e ait boş haldeki ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine...

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kamürsel ilçesinde boş binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Kızderbent Mahallesi'nde Hasan Şentürk'e ait boş haldeki ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA



