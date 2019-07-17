Karamürsel'de drone ile tespit edilen kenevir tarlaları imha edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, jandarma ekiplerince ormanlık alanda drone ile yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili 3 bin 462 kök kenevir bitkisi imha edildi.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtalı Mahallesi altı ve üstü mevkilerinde narkotik gezi planı kapsamındaki drone ile havadan yaptıkları çalışmalar sonucunda ormanlık alanda 2 ayrı bölgede ekili kenevir bitkileri olduğunu belirledi.

Daha sonra karadan ekili alanlara ulaşan ekipler, ormanlık alanda oluşturulan tarlalarda 3 bin 462 kök kenevir ele geçirdi.

Sökülen kenevir bitkileri, savcılık talimatı ile Karamürsel İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.









Kaynak: AA