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Karamürsel'de drone ile tespit edilen kenevir tarlaları imha edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, jandarma ekiplerince ormanlık alanda drone ile yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili 3 bin 462 kök kenevir bitkisi imha edildi. Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtalı Mahallesi altı ve üstü mevkilerinde narkotik gezi...

Karamürsel'de drone ile tespit edilen kenevir tarlaları imha edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, jandarma ekiplerince ormanlık alanda drone ile yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili 3 bin 462 kök kenevir bitkisi imha edildi.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtalı Mahallesi altı ve üstü mevkilerinde narkotik gezi planı kapsamındaki drone ile havadan yaptıkları çalışmalar sonucunda ormanlık alanda 2 ayrı bölgede ekili kenevir bitkileri olduğunu belirledi.

Daha sonra karadan ekili alanlara ulaşan ekipler, ormanlık alanda oluşturulan tarlalarda 3 bin 462 kök kenevir ele geçirdi.

Sökülen kenevir bitkileri, savcılık talimatı ile Karamürsel İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.



Kaynak: AA

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