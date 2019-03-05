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Karamürsel’de hurda araç yandı

KOCAELİ (AA) - Karamürsel İlçesinde bir bahçede bulunan hurda araç yandı.Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Hamza Yarlikaya Sokak'ta bir bahçede...

Karamürsel’de hurda araç yandı

KOCAELİ (AA) - Karamürsel İlçesinde bir bahçede bulunan hurda araç yandı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Hamza Yarlikaya Sokak'ta bir bahçede bulunan Sabahattin Kutlu’ya ait hurda otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araç sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otomobil tamamen yandı.

Kaynak: AA

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