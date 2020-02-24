Karamürsel'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı 

KOCAELİ'nin Karamüsel ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülten Öcal'a motosiklet çarptı. Kazada Öcal ve motosiklet sürücüsü Hüsnü S. (20) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karamüsel'deki D-130 yolunda meydana geldi. Hüsnü S.'nin (20) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülten Öcal'a çarptı. Kazada, Öcal ile Hüsnü S. yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülten Öcal, Yalova'daki özel hastaneye, Hüsnü S. ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA