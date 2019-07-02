Karamürsel'de samanlık yangını KOCAELİ (AA) - Karamürsel ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın maddi hasara yol açtı.Semetler Mahallesi'nde Bekir Gümüşalan'a (50) ait olan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.Yangın...

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