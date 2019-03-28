KOCAELİ (AA) - Karamürsel'de spor güvenliği toplantısı Kaymakam Ahmet Narinoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Karamürsel Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Sağlık Müdürü Ferhan Uğur, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Çetin Yıldız, Karamürsel Spor Kulübü Başkanı Ali Yılmaz katıldı.

Toplantıda, saha içerisinde, çevresinde ve soyunma odalarındaki kamera sayısının yetersiz olduğu ve ilave kamera kurumunun yapılması gerektiği, yıkık vaziyetteki saha çevre duvarının onarılması, müsabaka oynanacak yerler ve çevresinde alkol satışının önlenmesi için zabıta görevlendirilmesi, tribünde alkol alınmasına veya alkollü şahısların müsabaka alanına girmesinin engellenmesi konuları ele alındı.

Saha girişinin güvenliğinin sağlanması amacıyla turnike sisteminin kurulması konusunun da görüşüldüğü toplantıda, konuyla ilgili gerekli planlamayı yapması için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevlendirildi.

Kaynak: AA