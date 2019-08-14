Karamürsel'in mavi bayraklı plajında bayram hareketliliği KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatili için Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelen vatandaşlar, mavi bayraklı Altınkemer Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin bir kısmı denize girip güneşlenirken, bazıları balık tutmayı ya da çay bahçelerinde vakit geçirmeyi tercih etti. 190 metre uzunluğundaki...

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KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatili için Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelen vatandaşlar, mavi bayraklı Altınkemer Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin bir kısmı denize girip güneşlenirken, bazıları balık tutmayı ya da çay bahçelerinde vakit geçirmeyi tercih etti. 190 metre uzunluğundaki mavi bayraklı plaja gelenler, güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı. Kaynak: AA



