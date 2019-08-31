Karamürselli balıkçılar "vira bismillah" dedi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, törenle denize açıldı.

Ereğli Limanında düzenlenen törende hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, gece saat 00.00’da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini dilediler.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, balıkçılara Türk bayrağı ve birer tepsi baklava hediye etti.

Hazırlıklarını tamamlayan 47 yıllık balıkçı Hüseyin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada heyecanlı olduklarını belirterek, bol balıklı bir sezon temennisinde bulundu.

Kaya, "Tüm balıkçılara hayırlı işler diliyorum. İnşallah bol balık, hayırlı kazançlar olur. Temenni ediyorum ki iyi avcılık olur. İyi balık, fiyatların iyi olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Balıkçılar havai fişek ve meşaleler yakılarak, gemi sirenleri eşliğinde limandan uğurlandı.

Kaynak: AA