Karamürselli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Hac vazifesini yerine getirmek üzere Karamürsel'den Suudi Arabistan'a gidecek 65 kişilik kafile yola çıktı.

İlhan Çınar Alanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Uğurlama törenine, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Asım Yağcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Ahmet Narinoğlu, yaptığı konuşmada, bu yıl Karamürsel'den 65 vatandaşın kutsal topraklara gideceğini belirterek, "Bizim geleneğimizde hacca uğurlamanın çok özel bir yeri var. Bizler bugün ibadet sevincinizi görmeye, paylaşmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar (69) da eşi Havva Alemdar'la (69) 10 yıldır bu anı beklediklerini dile getirerek, "Allah herkese nasip etsin." dedi.

Hacı adayları törenin ardından yola çıktı.

Kaynak: AA