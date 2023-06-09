Karanlık oyunun sonu: Jandarmanın izindeki sahte para şebekesi Afrika'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebeke tarafından sahte dolar basılarak Afrika ülkelerine götürüleceği istihbaratını aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Şüphelilerin Kağıthane ilçesinde bulunan bir depoya sık sık giriş çıkış yaptığı ve uzun süre depoda kaldığı, ayrıca depoda büyük miktarda kargo kolisi ve kasa taşındığı belirlendi.

Tarihin En Büyük Sahte Para Operasyonu

Jandarma ekipleri, tarihte bir seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, sahte paraları üreten ve taşıma hazırlığında olan 3 İsveç vatandaşı (D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F.), 1 İngiltere vatandaşı (J.W.), 1 Gana vatandaşı (A.K.K.) ve 1 Türk vatandaşı (A.Ö.) olmak üzere toplam 6 kişi suçüstü yakalandı. Depo içinde yapılan aramalarda, Afrika ülkelerine götürülmek üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş halde 10 milyon adet 100'lük banknot bulunan toplam 1 milyar dolar değerinde sahte para ele geçirildi.

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Şüphelilerin İstanbul Şişli'deki Lüks Villalarında Arama Yapıldı

Jandarma ekipleri, şüphelilerin İstanbul Şişli'de kiraladıkları lüks villalarda da arama yaptı ve bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu. Şüpheliler hakkında adli tahkikat devam ederken, ilgili ülke konsoloslukları da bilgilendirildi.

Sonuç olarak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonuyla sahte para şebekesi çökertildi ve Afrika'ya götürülmek üzere olan 1 milyar dolarlık sahte para ele geçirildi.