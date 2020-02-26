Karanlık sokaklarda faili meçhul cinayete kurban gitti

Gaziantep'te yaşayan ve sosyal medya hesabında "Karanlık sokaklarda faili meçhul işlerde çalışıyor" sözleriyle kendini tanıtan genç, parkta faili meçhul bir cinayete kurban gitti.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabının tanıtım kısmında "Karanlık sokaklarda faili meçhul işlerde çalışıyor" ifadelerini kullanan 17 yaşındaki Kadir Durur, dün gece Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi 8 Nolu Cadde'deki parkta yerde hareketsiz yatarken bulundu. Gece bekçileri tarafından, darp edilmiş ve pompalı tüfekle yaralanmış halde bulunan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca müdahale edilen genç, hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilecek cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, genci darp ederek öldüren şahıs ya da şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Ölüm paylaşımları

Öte yandan gencin sosyal medya hesabından yaptığı "Yaşam tadında ölüm de var", "Ölüme giden ayaklarıma "bi dur" diyen annem için yaşıyorum" paylaşımları dikkat çekti.

Kaynak: İHA