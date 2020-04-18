Karantina altındaki mahallede ev alevlere teslim oldu

Karabük'te karantina altındaki mahallede çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde karantina altında bulunan Tepe mahallesinde Gülhanım Çakır'a ait kullanılmayan tek katlı boş evde yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürüldü. Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA