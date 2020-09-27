Karantina ihlallerinin ardı arkası kesilmiyor! Cezai işlem uygulandı

Koronavirüse yakalanan kişi sayısında yaşana artışla birlikte koronavirüse yönelik alınan tedbirler de sıklaştırıldı. Buna karşı koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olan bazı vatandaşlar karantina kurallarını ihlal etmeyi sürdürüyor.

3 KİŞİYE 3 BİN 150 TL PARA CEZASI

Ağrı'da bugün yine karantina kurallarına uymayan, evde bulunması gerekirken vatandaşların arasına karıştığı tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150'şer Türk Lirasından toplam da 9 bin 450 Türk Lirası para cezası kesildi.

AĞRI VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada 108 personelin katılımıyla 526 iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Emniyet ve Jandarma ekipleri de 71 ticari taksi ile 164 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunduğu belirtilen açıklamada, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 397 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildiği de belirtildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Salgın dolayısıyla son 24 saatte koronavirüse yakalanan 68 kişi öldü, 1116 kişi ise iyileşti. Koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 275 bin 630'a yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, vaka sayısı 314 bin 433, vefat sayısı 7 bin 997 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 806, ağır hasta sayısı düne göre 32 kişilik azalmayla 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.