Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 6 maddelik bir yazılı açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamanın en dikkat çekici noktası ise karantina sürelerine dair olan kısmıydı. Peki, Karantina süresi kaç gün oldu, düştü mü 2022? Aşısız, aşılı ve temaslılarda karantina süresi ne kadar? İşte detaylar...

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Sağlık Bakanlığı karantina süresinde güncelleme kararı aldı.

Pozitif vakaların yeni karantina süresi 7 gün olarak belirlendi.

7. günden sonra hafif veya hiç semptom göstermeyen kişilerde karantina sonlandırılacak. Ayrıca 5. gün test yaptırdıktan sonra test sonucu negatif çıkarsa karantina süreci sonlanmış olacak.

KARANTİNA TEMASLI VE AŞISIZ KİŞİLERDE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Temaslı durumda olan kişiler 3 ay içerisinde hatırlatma dozu aşılarını oldularsa ya da hastalığı atlatmışlar ise karantinaya girmeyecekler. Semptom takibi yapılarak ve maske kullanarak günlük hayatlarına devam edecekler.

Aşısı bulunmayan veya hatırlatma dozu aşısını yaptırmasının üzerinden 3 ay geçmiş olan temaslı kişiler ise 7 gün boyunca karantinada olacaklar. Semptom takibi yapılır. 5. günde yapılan test sonucunda negatif sonuç alınırsa karantina sona erdirilir.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde: