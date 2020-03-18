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  3. Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı

Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı

14 günlük Korona Virüs karantinasının ilk gecesinde Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları yurtlarda yerleştirildi.

Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı

14 günlük Korona Virüs karantinasının ilk gecesinde Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları yurtlarda yerleştirildi. Sabah saatlerinde cama çıkıp hava alan bir kadın kameralara böyle el salladı.

Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinde Türkiye'ye gelen yaklaşık 3 bin kişi İstanbul başta olmak üzere çeşitli yurtlarda 14 gün karantina altına alındı. Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurduna havalimanından 9 otobüsten fazla insan getirilerek korona virüs tehlikesine karşılık gözetim altına alındı. Yurt çevresinde polisler tarafından sıkı tedbir alındı. Yurt odalarında ilk sabahına uyanan bir kadının ise balkona çıkarak kameraya el salladı.

Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı

Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı

Kaynak: İHA




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