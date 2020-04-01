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Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı

Edinilen bilgiye göre, 24:00 sıralarında meydana gelen olayda, Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan şahıs, hastaneden kaçtı.

Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı

Kayseri'de korona virüs karantinasında bulunan şahıs, hastaneden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, 24:00 sıralarında meydana gelen olayda, Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan şahıs, hastaneden kaçtı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı

Karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı

Kaynak: İHA




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