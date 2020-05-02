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Karantinada kalan vatandaşlara AFAD'dan 'doğum günü' sürprizi

DÜZCE'de, yurt dışından gelmeleri nedeniyle yurtlarda karantinada tutulan 4 kişinin doğum günü, AFAD görevlilerince kutlandı.

Karantinada kalan vatandaşlara AFAD'dan 'doğum günü' sürprizi

DÜZCE'de, yurt dışından gelmeleri nedeniyle yurtlarda karantinada tutulan 4 kişinin doğum günü, AFAD görevlilerince kutlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından gelen 458 kişi, Düzce'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştirilerek karantina altına alındı. Yurtta kalan vatandaşların ihtiyaçlarını sağlamakla görevlendirilen Düzce AFAD Müdürlüğü, 1 Mayıs günü doğan 4 kişiye sürpriz doğum günü düzenlendi. AFAD Müdürü Ali Kartal'ın da katılımıyla karantina altındaki kişilerin odalarına gidilerek, doğum günleri kutlandı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndüren kişiler oldukça duygulanırken, AFAD görevlilerine teşekkür etti.

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Kaynak: DHA




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