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  3. Karantinada olamaları gerekiyordu,seyehat ederken yakanladılar !

Karantinada olamaları gerekiyordu,seyehat ederken yakanladılar !

duyarsız vatandaşlar hem kendilerini hem vatandaşı riske atıyor. Tokat'tan İzmir'e giden bir yolcu otobüsü denetim noktasında durduruldu. HES kodu sorgulamasında, koronavirüs testi pozitif olan T.Ç. isimli yolcu ve kocası K.Ç.'nin karantinada olması gerekiriyorken  yolculuk yaptığı ortaya çıktı. 

Karantinada olamaları gerekiyordu,seyehat ederken yakanladılar !

Kırıkkale Delice'de İlçe Jandarma Komutanlığı  kontrol noktasında yolcu otobüslerine yaptıgı denetimde  Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamalarını kontrol ettiği sırada . Denetimde Tokat'tan İzmir'e giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculara yapılan HES kodu sorgulamasında, koronavirüs testi pozitif olan T.Ç. isimli yolcu ve kocası K.Ç.'nin karantinada olması gerekiriyorken  yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Yine aynı otobüste bulunan yolculardan N.B.G.'nin de temaslı olduğu gerekçesi ile karantinada olması gerekirken yolculuk yaptığı tespit edildi.
Karantinada olamaları gerekiyordu,seyehat ederken yakanladılar !

Yolcular T.Ç., K.Ç. ve N.B.G.'ye 4 bin 50 TL para cezası keserek karantinaya alan ekipler, otobüs firmasına da 12 bin 150 TL para cezası uyguladı.

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BU İLK DEĞİL

ekipler  diğer yandan yaptıkları denetimlerde temaslı çıkan N.B.G'nin bir süre önce yine HES'te temaslı olarak karantinada olması gerekirken şehirlerarası yolculuk yaptığını belirledi.'

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