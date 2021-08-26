Karantinada olamaları gerekiyordu,seyehat ederken yakanladılar !

Kırıkkale Delice'de İlçe Jandarma Komutanlığı kontrol noktasında yolcu otobüslerine yaptıgı denetimde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamalarını kontrol ettiği sırada . Denetimde Tokat'tan İzmir'e giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculara yapılan HES kodu sorgulamasında, koronavirüs testi pozitif olan T.Ç. isimli yolcu ve kocası K.Ç.'nin karantinada olması gerekiriyorken yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Yine aynı otobüste bulunan yolculardan N.B.G.'nin de temaslı olduğu gerekçesi ile karantinada olması gerekirken yolculuk yaptığı tespit edildi.



Yolcular T.Ç., K.Ç. ve N.B.G.'ye 4 bin 50 TL para cezası keserek karantinaya alan ekipler, otobüs firmasına da 12 bin 150 TL para cezası uyguladı.

BU İLK DEĞİL

ekipler diğer yandan yaptıkları denetimlerde temaslı çıkan N.B.G'nin bir süre önce yine HES'te temaslı olarak karantinada olması gerekirken şehirlerarası yolculuk yaptığını belirledi.'