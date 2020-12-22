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  3. Karantinada olan vatandaştan mahalleye haykırış: ''Evde canım sıkılıyor''

Karantinada olan vatandaştan mahalleye haykırış: ''Evde canım sıkılıyor''

Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağına uyup evde olan bir kişinin evin balkonundan dışarıya doğru ''Canım sıkılıyor'' diye bağırdığı o video sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Cevap olarak başka bir kişinin ''benimde'' sözleri izleyenleri gülmekten kırdı, geçirdi. O anlar böyle kaydedildi.

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22 Aralık 2020 Salı 10:26
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