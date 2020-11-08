Karantinada olması gerekirken süt sattı! Savunması pes dedirtti: Korona morona yok
Karabük'te koronavirüs testi pozitif olan kişi ile temasta bulunduğu için 14 günlük karantina sürecine girmesi için evde kalması söylenen Hakkı A., karantinasının 2. gününde virüs vakalarının en çok görüldüğü bir mahallede süt satarken yakalandı.
Karabük'te koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinaya alınan Hakkı A., henüz 2. gününde sokakta süt satarken yakalandı. Hakkı A.,'ya hem 3 bin 500 lira ceza kesildi hem de karantinayı yurtta geçirmesi için öğrenci yurduna götürüldü.
EN TEHLİKELİ MAHALLELERDEN BİRİNDE GÖRÜLDÜ
Karabük Valiliği’ne bağlı Pandemi Denetim Ekibi, koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinada olması gereken Hakkı A.’nın bu kuralı 2. gününde ihlal ettiğini tespit etti. Cep telefonuyla ulaşılan Hakkı A., kentte korona virüs vakalarının en çok görüldüğü 5000 Evler Mahallesi’nde otomobiliyle süt satarken bulundu.
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Gelen sağlık ekiplerine korona virüs hastası olmadığını öne süren Hakkı A., "Korona morona yok. Testim negatif çıktı. Sütleri ne yapacağız? Arabada sütler var" dedi. Sağlık ekiplerine ısrarlı bir şekilde hasta olmadığını tekrarlayan Hakkı A.’ya 3 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahıs, karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.