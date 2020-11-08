Karantinada olması gerekirken süt sattı! Savunması pes dedirtti: Korona morona yok

Karabük'te koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinaya alınan Hakkı A., henüz 2. gününde sokakta süt satarken yakalandı. Hakkı A.,'ya hem 3 bin 500 lira ceza kesildi hem de karantinayı yurtta geçirmesi için öğrenci yurduna götürüldü.

EN TEHLİKELİ MAHALLELERDEN BİRİNDE GÖRÜLDÜ

Karabük Valiliği’ne bağlı Pandemi Denetim Ekibi, koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinada olması gereken Hakkı A.’nın bu kuralı 2. gününde ihlal ettiğini tespit etti. Cep telefonuyla ulaşılan Hakkı A., kentte korona virüs vakalarının en çok görüldüğü 5000 Evler Mahallesi’nde otomobiliyle süt satarken bulundu.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Gelen sağlık ekiplerine korona virüs hastası olmadığını öne süren Hakkı A., "Korona morona yok. Testim negatif çıktı. Sütleri ne yapacağız? Arabada sütler var" dedi. Sağlık ekiplerine ısrarlı bir şekilde hasta olmadığını tekrarlayan Hakkı A.’ya 3 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahıs, karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü.