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  3. Karantinada olması gerekiyordu, otobüste yakalandı! Tüm yolcuları tehlikeye atan vatandaşa cep yakacak ceza kesildi

Karantinada olması gerekiyordu, otobüste yakalandı! Tüm yolcuları tehlikeye atan vatandaşa cep yakacak ceza kesildi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, koronavirüs sebebiyle karantinada olması gereken bir vatandaş otobüsle yolculuk yaparken yakalandı. O vatandaşa toplamda 8 bin 100 lira ceza kesilerek, şehir merkezinde bulunan bir yurda yerleştirildi.

Karantinada olması gerekiyordu, otobüste yakalandı! Tüm yolcuları tehlikeye atan vatandaşa cep yakacak ceza kesildi

Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 denetimi esnasında, Tokat'tan İzmir'e giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste bulunan bir kişinin koronavirüs karantina süresi dolmadan otobüsle yolculuk yapmaya çalıştığı tespit edildi. Kendisiyle beraber yolcuları da tehlikeye atan vatandaşa ve otobüs firmasına 8 bin 100 TL para cezası kesildi. Karantina ihlali yapan kişi şehir merkezinde bulunan bir yurda yerleştirildi.

Karantinada olması gerekiyordu, otobüste yakalandı! Tüm yolcuları tehlikeye atan vatandaşa cep yakacak ceza kesildi

KARANTİNA SÜRESİNİN BİTMESİNE SON 1 GÜN KALMIŞ

COVİD-19 denetimi yapan ekipler, HES kodu sorgulamasında otobüs yolcuları arasında bulunan Ö.S'nin (56) karantina süresinin devam ettiğini tespit etti. Durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildiren ekipler, Ö.S.'nin karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği tespit edildi.

Olayın ardından karantina kurallarını ihlalden Ö.S. ile otobüs firmasına 8 bin 100 lira ceza kesildi.

Yolcu ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kent merkezinde bulunan bir yurda yerleştirildi.

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