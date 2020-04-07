Karantinadaki Tunuslular dayanışma için sanal alemde buluşuyor

TUNUS (AA) - YAMİNE ES-SALİMİ - Tunuslular, dünyayı ve ülkelerini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı genel karantina kurallarına uyarken sanal alemde dayanışma, gönüllülük ve bilinçlendirme kampanyalarıyla mücadeleye destek olmaya çalışıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının yayılmamasını amaçlayan Tunus makamları, 22 Mart'tan bugüne ülke genelinde genel karantina uygulaması başlattı.

Karantina şartlarına uyan Tunuslular, bu kriz döneminde temel ihtiyaç maddeleri üzerinde fırsatçılık edenlerin ihbar edildiği, ortak hareket etmenin önemini anlatan bilinçlendirme kampanyaları ve dayanışma mesajlarının paylaşıldığı sosyal medya gruplarında bir araya geliyor.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 teyitli vaka sayısının 596'ya yükseldiğini virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerini sayısınıysa 22 olarak açıkladı.

- Salgın karşısında fırsatçıların ifşası

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan İlyas Fahfah, yaptıkları konuşmalarında, koronavirüs salgını sırasında karaborsacılık yapanların savaş suçlusu sayılabileceğini ifade etmişti.

Gazeteci Munci el-Hadravi, cumhurbaşkanının bu konuşmasından etkilenerek, "Karaborsacı savaş suçlularını bildirin" başlıklı bir sosyal medya grubu kurdu.

Sosyal medyada bir araya gelen, "gazeteciler, hakimler, avukatlar, güvenlik güçleri ve vatandaşlar" bu dönemde koronavirüs karşısında fırsatçılık yapmaya çalışanları ihbar ve takip edecek bir sivil toplum oluşumu meydana getirdi.

Hadravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karaborsacılık, Tunus'un ekonomik modelinde oldukça yaygın bir uygulama. Karaborsacılar, çok eski zamandan kalma mali suçlara göre yargılanıyor ve cezalandırılıyor. Bu da elde ettikleri karın çok altında kalıyor." ifadelerini kullandı.

Gruplarında da bu dönemde fırsatçılık yapanları "savaş suçlusu" olarak ifşa ettiklerini aktaran Hadravi, bu suçların takipçisi olmak ve fırsatçılık yapanların cezalandırılması için gruptaki hukukçularla koordinasyon halinde olduklarını belirtti.

Hadravi, karaborsacılığı mali suçlar çerçevesinde değerlendirmektense beş yıla kadar hapis cezası ve daha ağır parasal cezaları içeren bir ceza kanunu içinde değerlendirmesi için hükümete yönelik kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

Ülke genelinde vatandaşlardan gelen şikayetleri kaydettiklerini paylaşan Hadravi, ülke genelindeki 24 vilayette bulunan avukatların bu şikayetleri incelemeye alarak ilgili yargı makamlarına başvurduklarını anlattı.

Hadravi, şu ana kadarki çalışmalarından olumlu sonuçlar aldıklarını, grubun takibine düşen "bazı fırsatçıların eylemlerinden vazgeçtiğini" ekledi.

- Doğal gelişen dayanışma

"Tunus için gönüllüler" isimli sosyal medya grubu içinde, aktivistlerden, basın çalışanlarına, sağlık çalışanlarından, vatandaşlara 65 bin üye bir grupta buluşuyor.

Grubun aktif üyelerinden Sami Nasr, "spontane" bir oluşum diye tanımladığı grubun, "dayanışma mesajları, bilinçlendirme kampanyaları, gönüllülük çağrıları" gibi çok sayıda işlev gördüğünü aktardı.

Tunus içinde "her yaştan ve her renkten" üyenin grupta etkileşime girdiğini aktaran Nasr, bu platformun asıl amacının "karantinaya bağlı kalmanın önemine ilişkin farkındalık oluşturmayı, duyarsızlığı önlemeyi ve dayanışma oluşturmayı hedeflediğini" paylaştı.

- "Evine çekil"

Tunus'ta bir sağlık çalışanı Abdülcelil bin Mebruk, Tunus lehçesiyle "Evine çekil" etiketiyle açtığı grup aracılığıyla, binlerce kişinin "bir birine karantinanın gerekliliğini öğütlediğini" anlattı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele için en etkin yöntemin karantina olduğunu belirten Bin Mebruk, bu yöntemin de ancak herkesin buna uymasıyla işe yarayacağının altını çizdi.

Kaynak: AA