Karantinadan çıkan vatandaşların mektupları duygulandırdı

HOLLANDA'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirilen vatandaşların Denizli'de karantinaya alındıkları yurtlardan ayrılırken odalarda bıraktıkları teşekkür mektupları, okuyanları duygulandırdı.

Hollanda'dan 22 Nisan'da uçakla getirilen 349 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtta 14 günlük süreyi dolduran vatandaşlar, testlerinin negatif çıkması üzerine memleketlerine gönderildi. Yurtlarda dezenfeksiyon işlemi yapan görevliler, odalarda çok sayıda mektup buldu. Mektuplar yurt müdürlüğüne iletildi. Bazı mektuplardan para çıkarken, bazılarında da Türkiye Devleti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere devletin üst düzey yöneticilerine teşekkür ifadeleri yer aldı. Mektupları okuyanlar duygu dolu anlar yaşadı.

Mektup içinde 100 TL bırakan Halil Kaplan, kağıda, "Sevgili öğrenci kardeşim. Buzdolabındaki peynirden birkaç parça aldım. Biraz da pekmezden aldım. Lütfen hakkınızı helal edin. Odanızda karantina boyunca 14 gün misafir oldum. Hepinize bir mühendis olarak başarılar diliyorum. Bir miktar da para bırakıyorum, telafi olarak. Teşekkürler" ifadeleri yazdı.

Bir miktar paranın bulunduğu isimsiz bir zarfta ise, "Hakkınız helal edin. Her kimin hakkı geçtiyse, suya, elektriğe verdiğim zarar için bu kadar vardı" notu yer aldı.

Bir diğer isimsiz mektupta da, "Teşekkürler Cumhurbaşkanım, umutlarıma kapı açtığın için. Bu cennet vatanın başında olduğun için teşekkürler Cumhurbaşkanım" yazdığı görüldü.

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Kaynak: DHA