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  3. Karantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildi

Karantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildi

Çorum'da ilçe genelinde koronavirüs denetimlerini sürdüren kaymakamlık ekiplerinin bir iş yerindeki kadını sorgulama esnasında karantinadan kaçıp iş yerinde çalıştığını öğrendi. Olaya hemen müdahale eden ekipler, idari para cezası uyguladıkları kadını ambulansla Çorum'daki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna gönderdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir işyerinde yaşanan olayda kaymakamlık ekiplerinin denetimleri esnasında D.Ö. adlı kadının koronavirüs testi pozitif çıkan birisi ile temaslı olduğu için evinde karantinada olması gerektiğini fakat iş yerinde çalıştığını tespit ettiler. Durumun anlaşılmasının ardından ekipler, 3.150 lira idari para cezası uyguladıkları kadını kalan karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar kurumuna ait İskilipli Atıf Hoca yurduna gönderdiler.

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07 Ekim 2020 Çarşamba 16:50
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