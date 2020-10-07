Karantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir işyerinde yaşanan olayda kaymakamlık ekiplerinin denetimleri esnasında D.Ö. adlı kadının koronavirüs testi pozitif çıkan birisi ile temaslı olduğu için evinde karantinada olması gerektiğini fakat iş yerinde çalıştığını tespit ettiler. Durumun anlaşılmasının ardından ekipler, 3.150 lira idari para cezası uyguladıkları kadını kalan karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar kurumuna ait İskilipli Atıf Hoca yurduna gönderdiler.
İtfaiye erinin eliyle yılanı yakaladığı o anlar böyle görüntülendi!
Dert dinlemekten sıkılınca gelen kişiler için 'Dert tarifesi' açtı!
Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı
Babalarından çocuklarına vinç ile salıncak eğlencesi!