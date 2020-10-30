Karantinadan çıkıp komşusunun 9 yaşındaki kızının suratına tükürdü!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi koronavirüs testi pozitif çıkan bir A.Ç. isimli bir kişi, karantinadan çıkarak alt katta oturan komşularıyla tartıştı. Çıkan olayda koronavirüslü kişi tartıştığı ailenin 9 yaşındaki kızlarının yüzüne tükürdü. Olayın ardından küçük kızın polislere ifadesinde bunun bilerek yapıldığını söyledi.