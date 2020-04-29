Karantinadan kaçan köylüye 3 bin 150 lira ceza

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde karantinadan kaçarak başka bir köye geçen bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan A.İ. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan A.İ'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken, jandarma eşliğinde köye tekrar götürüldü.

Kaynak: İHA