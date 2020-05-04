Karantinanın ikinci ayında sosyal medyada öne çıkan markalar

İki aylık karantina sürecinde sosyal medyada öne çıkan markalar verilere dayalı şekilde ölçümlendi. İlk üç sırada Netflix, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası yer aldı.

Yaklaşık iki aydır karantinada olduğumuz bugünlerde, markalar için sosyal medyanın önemi gittikçe artıyor. Kullanıcılar bu dönemde dünyadaki gelişmeleri takip etmek, yardımlaşmak, ürünler halkında bilgi almak, sevdikleriyle iletişime geçmek, moral bulmak ya da sadece biraz eğlenmek amacıyla sosyal medyayı yakından takip ediyor.

Sosyal medyayı kullanan markaların performanslarını tamamen veriye dayalı ölçümleyen SocialBrands'in bu ayki sonuçları da oldukça dikkat çekici.

İlk üçte yer alan markalar: Netflix, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası

1-30 Nisan dönemine ait verilere göre, başarısını istikrarla sürdüren Netflix ürettiği eğlenceli içeriklerle sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görerek listenin birinci sırasında yer aldı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Türk Hava Yolları; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için "TK1920" koduyla özel bir sefer düzenleyerek uçuş rotasını Türk bayrağını simgeleyecek şekilde belirledi. Özel uçuşun reklam filmi sosyal medya kullanıcılarından yüksek beğeni topladı. Listenin üçüncü sırasındaki Ziraat Bankası ise tüm kanallarda düzenli takipçi artışı ve ay boyunca tüketicilerini işlemlerini evden yapmaya davet ettiği postlarıyla öne çıktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile kutladığımız TBMM'nin kuruluşunun 100. yılının salgını sebebiyle evden çıkamadığımız günlere denk gelmesi kutlamalara engel olmadı. 23 Nisan evlerde kutlanırken, markalar da sosyal medya paylaşımlarıyla mesajlarını iletti.

Öne çıkan içerikler arasında Turkcell'in kutlamalar için herkesi balkonlara davet ettiği "#EvdeBayramVar", ING Türkiye'nin geçmiş yılların kutlama görüntülerini içeren "#BayramınAdıÇocuk Kendisi Büyük" ve Vestel'in "#SevgimizSığmazTaşar" reklam filmleri yer alıyor.

Türk Telekom'un drone yardımıyla çektiği çocukların evde kutlama görüntülerinden oluşan reklam filmi öne çıkan diğer içerikler arasında yer aldı.

Koronavirüs mücadelesine markaların desteği sürüyor

Markalar, salgının ilk günlerinden itibaren "#evdekal" çağrıları ve bağışlar ile mücadeleye destek vermeye ve bu desteklerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya devam ediyor.

Baykar Savunma yerli solunum cihazı üretimine dair yayınladığı paylaşımla, Garanti BBVA ise 200 solunum cihazı bağışını duyurduğu "#NefesinNefesimTürkiye" videosuyla ve Defacto "Can Suyu" projesini anlattığı reklam filmiyle öne çıkıyor.

Kaynak: İHA