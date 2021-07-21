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Karantinaya alınan 7 milli sporcumuz Olimpiyat açılışlarını kaçırdı

Aralarında A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın da bulunduğu 7 sporcumuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili "soft" karantinada olduğu için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kafilesinin önünde bayrak taşıma şansını kaçırdı.

Karantinaya alınan 7 milli sporcumuz Olimpiyat açılışlarını kaçırdı

A Milli Voleybol Takımı, ana kafileden 1 gün önce Tokyo 2020 için İstanbul'dan Japonya'ya geldi. Uçakta Eda Erdem Dündar ve 6 arkadaşı koronavirüs taşıyan biriyle temaslı olduğu için "soft" karantinaya alındı.

Bu nedenle Eda Erdem Dündar'ın da aralarında bulunduğu 7 sporcu, açılış töreninde yer almayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığının açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak 2 kişiden biri olarak belirlenen Eda erdem, karantina nedeniyle bu hakkı kaybetti.

ANTRENMANLARA DEVAM EDEBİLECEKLER

Karantina süreci yeni sona eren milli voleybolcu, bugün olimpiyat köyüne yerleşti. Eda Erdem Dündar ve arkadaşları, karantina süreci sona ermesine rağmen Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin uygulamaları nedeniyle kapalı alanlarda yer alamamasına rağmen takım antrenmanlarına katılabiliyor.

Eda ve arkadaşlarının 25 Temmuz Pazar günü Çin ile oynayacağımız ilk karşılaşmada sahaya çıkabileceği ifade edildi.

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