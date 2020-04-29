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Karantinaya alınan köylerdeki hastalar iyileşti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karantinaya alınan köylerdeki hastalar iyileşirken, karantinanın bu gece kaldırılmasına karar verildi.

Karantinaya alınan köylerdeki hastalar iyileşti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karantinaya alınan köylerdeki hastalar iyileşirken, karantinanın bu gece kaldırılmasına karar verildi.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Safranbolu Bağcıhaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ve Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nde uygulanan Covid-19 izolasyonunun tanı konan vatandaşların iyileşmesi ve yeni vakanın ortaya çıkmaması üzerine bu gece 00.01 itibariyle sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA




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