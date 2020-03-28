Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı

Kahramanmaraş'ta Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında şüphe üzerine karantina altına alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde gözetim altına alınan 80 yaşındaki ismi açıklanmayan yaşlı adam odasından çıkarak görevlilerle tartıştı.

Hastane görevlileri tarafından kaydedilen görüntülerde yaşlı adam, "Gitmiyorum. Hepinizi öldüreceğim. Madem varsa. Bende bir şey yok. Çağırın doktorunuzu, muayenenizi yapın. Beni buraya hapis ettiniz. Muayene yok bir şey yok. Bırakın gitsin. Yaşım 80 olmuş zaten. Bulaştırıyorsam bırakın evime gideyim. Ben burada duramam. Beni burada hapis ettiniz. Ben kendi evimde de hapisim zaten. Hanım yok, çocuk yok. Açın kapıyı bırakın gideyim. Gidersem giderim size ne" dedi.

Kaynak: İHA