Karantinayı ihlal eden umreden dönen bir kişiyi polis yakaladı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Umre'den dönen bir kişi, 14 gün evden çıkmama tedbrine uymayıp, bankaya gittiği sırada polis tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Umre'den dönen bir kişi, 14 gün evde bulunma tedbirleri kapsamında polisin yaptığı kontrolde evinde olmadığı tespit edildi. Bankaya gittiği belirlenen kişi, polis tarafından yakalanarak evine getirildi. Evine getirilen kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten TCK'nın 195'inci Maddesi gereği 2 ay ile bir yıl arasında yargılanabileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA