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Karantinayı ihlalinin bedeli ağır oldu! 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de meydana gelen olayda evinde karantinaya alınan Kamil K., kuralı ihlal ederek, kahvehaneye gitti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan şahıs, 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karantinayı ihlalinin bedeli ağır oldu! 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

Koronavirüsle mücadele devam ederken, ekipler titiz çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara sık sık uyarı yapan uzmanlar maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulmasının hayati önem taşıdığını ifade ederken, aynı zamanda aşı olma çağrıları dile getiriliyor. Virüsün yayılma hızının artmasına neden olan mutant virüsler, vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Bu nedenle özellikle karantina uygulamalarının büyük özen ile gerçekleştirilmesi gerekiyor.

KARANTİNAYI İHLAL EDEREK KAHVEHANEYE GİTTİ

Pandemi sürecinde uzmanlar her vatandaşa üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini hatırlatırken, Kayseri'de akıl almaz bir olay yaşandı. Karantinada olması gereken bir vatandaş, kuralları ihlal ederek halk sağlığını tehlikeye attı. Kayseri'de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kamil K., 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karantinayı ihlalinin bedeli ağır oldu! 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de iddialara göre koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Kamil K., karantinanın 3’üncü gününde kuralı ihlal ederek, kahvehaneye gitti. GBT sorgusunda Kamil K.’nin, koronavirüs temaslısı olarak karantinada olması gerektiği tespit edildi ve tutanak hazırlandı.  Kamil K. hakkında, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karantinayı ihlalinin bedeli ağır oldu! 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

Davanın karar duruşması, Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Kamil K. duruşmaya katılmazken, mahkeme Kamil K.’yi, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Karantinayı ihlalinin bedeli ağır oldu! 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

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